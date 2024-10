Polizie locali in rete: con Cesena e Rubicone entra anche Cesenatico

Le Polizie locali di Cesena e dell’Unione Rubicone Mare, dopo una sperimentazione che ha dato buoni esiti, proseguono sulla strada della piena sinergia confermando la collaborazione dei corpi di riferimento ed estendendo l’Accordo anche al Comune di Cesenatico.

Considerata la vicinanza geografica dei territori, si è infatti ritenuto necessario ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili per sviluppare condivise azioni di prevenzione e contrasto del degrado.

Nell’ambito di questo stesso accordo quindi i tre Comandi sfrutteranno le risorse strumentali e umane, nonché le competenze tecniche del personale di polizia locale in azioni coordinate e cooperazioni dirette, condividendo le informazioni disponibili con particolare riferimento allo svolgimento di alcune attività operative di maggiore complessità.

Sottoscritto nel mese di luglio 2023 e concluso nel mese di luglio 2024 l’Accordo per la gestione in collaborazione di alcuni di servizi operativi di prevenzione e controllo stretto tra i comandi della Polizia locale di Cesena e dell’Unione Rubicone e Mare ha visto 27 attività nel territorio di Savignano sul Rubicone (in turno serale) e 35 nel territorio di Cesena, in turno diurno.