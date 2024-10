Alcol al volante, droga e armi: 8 i denunciati dai carabinieri

Giorni di straordinari per i carabinieri di Cesenatico che, in questi giorni, anche in abiti civili, hanno intensificato i controlli, presidiando diverse strade di Cesenatico e dell’area del Rubicone.

Cinque persone (3 uomini e 2 donne) sono state denunciate per “guida in stato di ebbrezza alcolica”, 4 con valori etilici variabili tra un minimo di 0,85 g/l ed un massimo di 1,65 g/l, mentre uno dei fermati si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento ed è stato denunciato.

Tre sono state le patenti ritirate per la successiva sospensione poiché in un caso (una donna) si è proceduto anche al deferimento per “guida senza patente” mai conseguita, mentre in un altro caso si è proceduto anche al deferimento per “reiterata guida con patente revocata”.

Una persona (pregiudicata) è stata denunciata per “inottemperanza alla provvedimento di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Cesenatico”, mentre due giovani sono finiti nei guai per “porto abusivo di armi” (avevano con sé un tirapugni ed un coltello). Un giovane infine è stato segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti perché aveva con sé una dose di hashish.