«Danni per oltre un milione, metteremo subito a disposizione € 700.000»

Cesenatico, 1 novembre 2024_ Nella giornata di giovedì 31 ottobre il sindaco Matteo Gozzoli ha convocato una conferenza straordinaria di tutti i capigruppo in Consiglio Comunale per aggiornarli sugli eventi alluvionali occorsi a Cesenatico sabato 19 e domenica 20 ottobre. Un momento per fare il punto su quello che è successo e presentare una prima stima dei danni e degli interventi da mettere in campo.

«La prima stima dei danni è di circa € 1.200.000 – spiega Gozzoli – e siamo arrivati a quantificare questa cifra grazie al lavoro tempestivo di tutti i tecnici comunali e di Cesenatico Servizi che dopo aver gestito l’emergenza hanno cominciato fin da subito una mappatura precisa e rigorosa di tutte le criticità presenti sul territorio. A loro, partendo dalla Dirigente Chiara Benaglia, va il mio sentito ringraziamento per il lavoro straordinario messo i campo insieme ai vari uffici. I danni sono diffusi e riguardano principalmente le rete fognaria, gli impianti di sollevamento, la pubblica illuminazione e il verde pubblico ma ci sono anche danneggiamenti al patrimonio edilizio pubblico. Siamo nella fase finale dell’anno e chiaramente da solo il Comune di Cesenatico non ha tutte le risorse per far fronte a tutto. Siamo partiti dalle priorità mettendo a disposizione € 700.000 euro che copriranno alcuni interventi, poi attendiamo con i fondi del Governo di poter coprire il totale degli interventi pubblici. Ciò al momento significa bloccare diverse progettazioni in corso e altri interventi nel piano delle opere pubbliche per potersi concentrare sulle emergenze.

Una parte consistente dei danni – circa € 250.000 – riguarda gli impianti di sollevamento delle fognature bianche che sono andati sotto pressione a causa della grande quantità di pioggia caduta in poche ore nella giornata di sabato. Con i primi sopralluoghi abbiamo trovato criticità importanti alle pompe e ai quadri elettrici. Anche il sistema di fognature e le caditoie risultano danneggiate e in questo caso i danni arrivano a una stima di € 150.000 mentre € 250.000 serviranno per poter ripristinare la normalità per quanto riguarda i danneggiamenti occorsi alla pubblica illuminazione. Sul fronte del verde pubblico servirà un intervento per gli abbattimenti delle alberature che presentano criticità e un ulteriore monitoraggio straordinario partendo dai pini che hanno mostrato le maggiori criticità in occasione delle forti piogge. Parliamo di altri € 70.000 che saranno coperti da Cesenatico Servizi. Stiamo già lavorando alla pulizia straordinaria di caditoie, tombini e chiusini in vari punti del Comune con l’impiego di tre ditte private. Ci tengo a sottolineare che questa è un’azione straordinaria e tempestiva che si aggiunge alla pulizia ordinaria che viene eseguita periodicamente e segue un piano triennale in grado di coprire gli oltre 9000 tombini della città. Nelle prossime settimane completeremo la ricognizione sugli edifici pubblici e siamo in contatto con la presidente Priolo e gli altri sindaci del territorio per capire come avverrà la ripartizione dei 15 milioni di euro stanziati dal Governo dopo aver riconosciuto lo stato d’emergenza e inoltre attendiamo di conoscere le misure per i rimborsi e i sostegni ai privati e alle imprese che hanno subito danni».