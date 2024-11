Il mondo dei cristalli, domenica inaugura la mostra dei minerali

Domani – domenica (3 novembre), alle ore 17, inaugurazione della mostra “Il Mondo dei Cristalli”, esposizione di minerali organizzata dal Gruppo mineralogico Paleontologico di Cesenatico e dal Comune di Cesenatico.

Saranno presenti alla inaugurazione l’assessore alla cultura del Comune di Cesenatico Emanuela Pedulli e il Presidente del Gruppo Mineralogico Paleontologico di Cesenatico Libero Muccini.

La mostra rimarrà aperta dal 3 al 24 novembre con orari 9-12 2 15-18 tutti i giorni compresi i festivi. La mostra è ordinata secondo la classificazione di Nickel-Strunz, adottata dall’Associazione Mineralogica Internazionale (IMA) e comprende oltre 100 campioni di minerali provenienti da tutto il mondo. La mostra è rivolta principalmente al mondo della scuola, per la quale si organizzano visite guidate, gratuite, su prenotazioni e naturalmente a tutti coloro che sono interessati come studiosi collezionisti o semplici curiosi.

E’ stato realizzato un catalogo (a cura di Luciano Bernardini) corredato da foto a colori e diviso in tre parti. La prima è dedicata ad illustrare in generale cosa sono i minerali, come si formano, come si classificano, quali sono le loro principali caratteristiche fisiche e chimiche, oltre ad una breve storia della mineralogia e all’utilizzo dei minerali da parte dell’uomo tra storia e leggenda. La seconda parte è dedicata ai minerali esposti nella mostra, di cui si analizzano alcune proprietà chimico-fisiche, ubicazione dei giacimenti, alcuni cenni storici e il loro utilizzo industriale. La terza parte contiene notizie sui paesi più ricchi di minerali, sulle meteoriti e i minerali lunari.

Qualcuno pensa che i minerali siano soltanto i bellissimi cristalli esposti nei musei, appariscenti con i loro colori e con le loro forme geometriche. In realtà il nostro pianeta è principalmente costituito da minerali e i minerali sono i principali costituenti dei nostri manufatti: degli edifici in cui viviamo, delle strade che percorriamo, dei suoli dai quali traiamo sostentamento e la fonte dei metalli che utilizziamo per la costruzione di tanti oggetti del nostro quotidiano.

D’altra parte non dimentichiamo che i minerali hanno contribuito in modo decisivo allo sviluppo della civiltà umana. Fin dalle epoche preistoriche l’ossidiana e la selce hanno permesso all’uomo primitivo la fabbricazione di manufatti (raschiatoi, frecce, asce) utili nelle comuni attività quotidiane di sopravvivenza. Ci volle molto tempo, ma l’uomo primitivo scopri poi il rame, poi forgiò il bronzo ed infine il ferro.

La mostra ci permetterà, quindi, di fare un viaggio attraverso la “materia minerale”, imparando a conoscere i minerali come “mattoni“del nostro pianeta ed analizzando come il loro uso abbia caratterizzato la storia dell’umanità fino ai giorni nostri. Cesenatico ha una lunga tradizione di iniziative legate al mondo delle “Scienze naturali”. Da “Chopper”, esposizione di utensili e reperti preistorici di pietra del 1995, alla mostra dedicata ai “Dinosauri” del 1997; da “Gioielli nella roccia” mostra di minerali e fossili del 2004, a “Tracce di vita del Passato”, mostra di fossili del 2009, a “Il meraviglioso Mondo dei Cristalli” Mostra di minerali del 2011, fino a “La Biblioteca della natura” mostra di fossili del 2022. Esposizioni molto apprezzate e seguite dal mondo della scuola di Cesenatico e dei comuni vicini ma anche da un più vasto pubblico di appassionati e curiosi. L’augurio è, ancora una volta, di suscitare interesse e consenso da parte di tutti coloro che avranno modo di visitarla.

Il gruppo Mineralogico-Paleontologico di Cesenatico è composto da Libero Muccini (Presidente), Luciano Bernardini, Gilberto Bonoli, Giovanni Calboli, Loris Carabini, Paolo Petracci, Pierpaolo Turchi e dal socio “ad honorem” Ermete Bartoli. Per informazioni e prenotazioni visite guidate, gruppo Mineralogico-Paleontologico di Cesenatico tel. 3484144731