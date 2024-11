Museo della marineria, conferenza sulla storia dei giardini

«Progettare la natura, giardini d’occidente, un itinerario nella storia», è il tema del ciclo di incontri organizzato dall’Università per gli adulti di Cesenatico, che inizierà oggi (martedì) pomeriggio alle 16 al Museo della Marineria.

L’architetto Corrado Iotti parlerà dei giardini come luoghi di ricreazione e di svago, di ozio, piacere estetico e inoltre, regno degli dei, tempio a cielo aperto, angolo di paradiso, ma anche luogo di sperimentazioni botaniche e campo di applicazione di complessi congegni idraulici. Il giardino è tutto questo e molte cose ancora.

Con questo ciclo di incontri, le lezioni ripercorreranno la storia dei giardini occidentali fino al Settecento, esaminando i momenti cruciali di formazione e di sviluppo degli spazi versi e illustrandone gli aspetti sociali, religiosi, politici e architettonici.

Nella prima parte si affronterà «Il Mondo Antico», in cui la natura è vista come utilità e come ornamento, ed il primo incontro sarà dedicato alla storia del giardino dalle sue origini in Mesopotamia dove, secondo il mito, era collocato il Giardino dell’Eden, arrivando sino a Roma con i suoi raccolti spazi verdi all’interno delle Domus e i suoi fastosi horti annessi alle ricche residenze patrizie. Si parlerà dei favolosi giardini di Babilonia, dei lussureggianti «paradisi» persiani, dei parchi creati nel deserto dell’Egitto per i faraoni ma anche dei poetici giardini cantati da Omero. Purtroppo i giardini che verranno presi in considerazione sono quasi tutti scomparsi, tuttavia, attraverso le descrizioni letterarie, i brani poetici, le immagini pittoriche e le scoperte archeologiche, si cercherà di far rivivere questo mondo affascinante del quale non ci restano che pochi frammenti.

La partecipazione alle conferenze è gratuita e aperta a tutti, grazie al patrocinio del Comune di Cesenatico ed il contributo di Glamping, Cesenatico Camping Village, Adac Federalberghi e Cooperativa stabilimenti balneari.