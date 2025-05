Alcol e cocaina alla guida. Patenti ritirate a Cesenatico

I controlli, attuati nelle aree del territorio ritenute di maggiore interesse operativo e lungo le arterie stradali più frequentate, si sono conclusi con la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di sei persone. tra queste ci sono tre automobilisti denunciati per “guida in stato di ebbrezza alcolica”, con valori etilici variabili tra un minimo di 1,00 grammo per litro ed un massimo di 1,43 grammi per litro, a cui sono state ritirate le patenti per la successiva sospensione da parte della Prefettura di Forlì-Cesena. I veicoli sono stati affidati a persone idonee alla guida.

Sullo stesso filone si segnala una donna denunciata per “rifiuto di sottoporsi ad accertamento alcolemico, quale responsabile di sinistro stradale”. La patente di guida è stata ritirata e l’autovettura sottoposta a sequestro amministrativo ai fini della confisca.