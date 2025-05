L’ultimo saluto a Stefano Simoncelli, IL poeta

Il sindaco Matteo Gozzoli si è collegato all’epico discorso di Moravia in occasione del funerale di Pasolini quando ha detto…

“È una giornata triste e difficile – ha aggiunto il primo cittadino – ed è difficile trovare le parole. Di poeti in 100 anni a Cesenatico non ne sono nati tanti. Lui è una rarità. Era un poeta, lo è sempre stato glielo si poteva leggere nei suoi occhi e nei suoi modi. Purtroppo il tempo ce lo ha portato via, ma i suoi versi restano. Come resta l’esaltante esperienza della rivista “Sul porto” che ha dimostrato che anche in provincia si possono fare grandi cose”.