Svelato il busto di Falcone a Cesenatico

A Palermo c’è l’associazione Quarto Savona 15 che porta in lungo e in largo per lo stivale l’auto della scorta che dà il nome all’associazione. È stata ricomposta e messa sotto teca perché un simbolo della violenza che il Belpaese e soprattutto i servitori dello stato hanno subìto. Su quell’auto, una Croma con oltre 100mila chilometri, vi era anche il caposcorta di Falcone, Antonio Montinaro, marito della presidentessa dell’associazione Tina Martinez in Montinaro.

Tutti dovrebbero vedere la Quarto Savona 15 dal vivo per impattare con una realtà cruda tutt’altro che chiara.