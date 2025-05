In piazza con le bandiere della Palestina

Dopo la grande manifestazione del 9 maggio, Cesena torna in piazza del Popolo il 24 maggio alle 17.30 per non voltarsi dall’altra parte e dare continuità alla mobilitazione contro il genocidio in corso a Gaza. Perché la strage in corso– più di 50.000 morti, la metà dei quali bambini – non è solo un’atroce statistica, ma una ferita ancora e sempre aperta nel cuore dell’umanità.