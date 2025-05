Lavoro nero in Riviera, Gdif multa 7 attività

Le violazioni più gravi sono state riscontrate in 7 (sette) attività commerciali situate in zona demaniale, tra cui stabilimenti balneari e strutture adibite a bar e ristorazione. Le fiamme gialle, sono abbottonatissime, è trapelato solo che due sanzioni sono state elevate in provincia di Forlì-Cesena, le altre in quella di Rimini. Considerata l’elevata percentuale di manodopera irregolare scoperta rispetto al totale dei lavoratori presenti al momento dell’accesso, i militari operanti hanno proceduto, come previsto dalla normativa vigente, a segnalare la situazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, richiedendo l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Al termine delle attività, sono state comminate sanzioni amministrative che variano da un minimo di € 38.750 e un massimo di € 74.150, con l’obbligo per le attività commerciali coinvolte di regolarizzare le diverse situazioni contrattuali riscontrate.