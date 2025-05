Spartan Race a Cesenatico. Le modifiche al traffico

Divieto di sosta con rimozione forzata in via Montello e viale Carducci (lato mare) nel tratto compreso tra Montello e via Zara) dalle 8 alle 18.30 di sabato 24 maggio.

Divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata ai giardini al mare nel tratto compreso tra via Ferrara e via Montello dalle 8 alle 18.30 di sabato 24 maggio.

Divieto di transito dalle 8 alle 23.30 di sabato 24 maggio e dalle 8 alle 18 di domenica 25 maggio in via Dleedda, via dei Mille (nel tratto compreso tra il civico 156 e vie Panzini), piazza Marconi, viale Carducci nel tratto compreso tera via Zara e via Panzini.