Scuola in protesta: l’intervento di Roberto Buda

“Ricordo con gioia il giorno in cui intitolammo a Mirca Aldini la scuola (foto pubblicata). La scuola è uno dei pochi luoghi di riferimento rimasti in una società sempre più fragile – continua Buda – E’ quindi nostro compito valorizzare e sostenere in tutti i modi possibili le nostre belle realtà anche di quartiere. Scrivo questo perché recentemente sono stato contattato da diverse persone che mi hanno segnalato un fatto grave. I bambini nati nel 2022 che, dopo la presentazione e la visita alla scuola dell’infanzia Mirca Aldini, si erano iscritti alla nuova sezione a tempo pieno, saranno obbligati al tempo ridotto. Questo obbligherà molte delle famiglie che, avevano con convinzione scelto questa scuola, a spostare i propri figli in altre scuole, mettendole in grande difficoltà”.