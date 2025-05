A Valverde, Olimpiadi di Miss Mamma 2025

Sono tutte ricche di talento sportivo le Mamme Miss provenienti da diverse Regioni italiane, vincitrici delle passate edizioni del concorso, che hanno partecipato alle “Olimpiadi di Miss Mamma Italiana”; si sono cimentate, infatti, in diverse attività sportive sulla spiaggia del Bagno Stella di Valverde di Cesenatico. Tiri ai calci di rigore, tiri a canestro, gara di bocce e realizzazione dei castelli di sabbia, le Mamme sono state inoltre impegnate sulla pista del kartodromo “Mini Moto” di San Mauro Mare per una gara a cronometro sui go kart dove, come ospite d’onore, è intervenuto Manuel Spinelli, il Campione Italiano di “Ape Proto” che ha illustrato alle Mamme Miss le tecniche per essere vincenti in pista!

Non solo sport ma anche moda: le Mamme Miss sono scese in passerella con le meravigliose calzature “Camyla” e gli abiti da sposa e da cerimonia dell’atelier di Valeria Valeri.

L’evento è stato condotto da Paolo Teti, Serena Pagliarani “Miss Mamma Italiana Sprint 2021”, Sara Cerri “Miss Mamma Italiana Gold 2024” ed Elena Cerchiaro “Miss Mamma Italiana Gold 2022”.

Questa la classifica finale:

1° classificata Rosa Deriu, 55 anni, agente di commercio di Oristano, mamma di Andrea, di 18 anni;

2° classificata Ketty Miozzo, 45 anni, educatrice di asilo nido di Curtarolo (PD), mamma di Ester di 12 anni;

3° classificata Daniela Gaetani, 42 anni, infermiera di Sora (FR), mamma di Federico di 15 anni.