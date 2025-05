DAMA: “cuore pulsante dell’innovazione tecnologica”

“Qui l’Europa investe nella scienza- ha detto Metsola-: DAMA, il Centro meteo europeo e Leonardo sono il volto dell’innovazione europea. Davanti al supercomputer si comprende fino in fondo la forza della ricerca europea. È il settimo più potente al mondo e in un solo secondo elabora ciò che un normale computer impiegherebbe oltre 50 anni a calcolare. Modella terremoti, simula pandemie, protegge le nostre vite. Noi vogliamo vedere più Leonardo in tutta l’Unione europea. Il Parlamento continuerà a sostenere con forza scienziati, ricercatori e innovatori dando loro fondi”.

“È motivo di grande orgoglio accogliere oggi a DAMA le massime rappresentanze istituzionali italiane ed europee, in quello che è il cuore pulsante dell’innovazione tecnologica continentale- ha dichiarato de Pascale-. Qui, ogni giorno, si lavora concretamente per costruire il futuro dell’Europa, a partire dall’intelligenza artificiale, dal supercalcolo e dalle tecnologie più avanzate, avendo come obiettivo uno sviluppo che sappia mantenere al centro la sostenibilità e che ci veda uniti in Europa nell’affrontare le sfide della contemporaneità, per le quali è necessario assicurare autonomia, visione e capacità di investimento. Come Regione, continuiamo a credere e investire nelle tecnologie strategiche, sostenendo con risorse dedicate progetti su digitale, sostenibilità, biotech e infrastrutture ad altissimo contenuto innovativo”.