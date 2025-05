Sala, assemblea pubblica: l’appuntamento

Mercoledì 4 giugno alle 20.30 al Cineteatro “Letizia” di Sala è in programma l’assemblea pubblica della frazione di Sala che incontrerà l’amministrazione comunale insieme al Comitato di Zona.

I temi all’ordine del giorno saranno il nuovo ponte di Via Fenili, l’illuminazione di via Vetreto e i lavori al cimitero.

Il Ponte di via Fenili

Verrà presentato alla cittadinanza il progetto per la realizzazione del nuovo ponte di via Fenili, che dovrà sostituire quello esistente in acciaio – Ponte Bailey – che si trova in pessime condizioni statiche, presente da oltre 70 anni, e non risponde più alle attuali esigenze di sicurezza e portata dei veicoli che lo attraversano quotidianamente.

L’illuminazione di via Vetreto

La giunta comunale ha approvato la delibera per l’implementazione del sistema di illuminazione notturna in un tratto di oltre 2 chilometri in via Vetreto nella frazione di Sala con un investimento di € 150.000,00. L’attuale mancata illuminazione notturna ostacola la visibilità, aumentando il rischio di incidenti rendendo l’area poco accogliente e confortevole per pedoni, ciclisti e altri fruitori, scoraggiandone l’utilizzo durante le ore notturne. L’obiettivo di questo intervento è quello di rendere renderà l’area più visibile e sicura. L’illuminazione notturna migliorerà il comfort e l’accoglienza, incentivando il suo utilizzo da parte di pedoni, ciclisti e un sistema di illuminazione ben progettato contribuirà a valorizzare l’area dal punto di vista estetico e funzionale, rendendola più attrattiva e vivibile. Per illuminare il tratto stradale di Via Vetreto che non è ancora dotato di illuminazione pubblica, si renderà necessaria la rimozione di elementi esistenti quali 3 armature e 3 sbracci esistenti, insieme alla linea aerea che li alimenta. Si procederà poi all’installazione del nuovo impianto composto da 3 quadri elettrici e 71 nuovi basamenti per garantire la stabilità e la sicurezza dei nuovi lampioni. L’impianto sarà alimentato completamente da linea aerea.