Traguardo decennale per BPER Beach Volley Italia Tour

Per il decimo anno consecutivo BPER Banca rinnova il suo impegno con l’AIBVC e l’Italia Tour dimostrando una forte convinzione nel valore dello sport. “Siamo accanto a questa manifestazione fin dalla sua nascita e felici di accompagnarla nel suo decennale – ha detto Serena Morgagni, Responsabile Direzione Communication di BPER -. Il numero dei partecipanti cresce di anno in anno insieme all’entusiasmo degli appassionati e del pubblico e all’interesse ad ospitare le tappe del tour in diverse località. Con AIBVC condividiamo i valori dello sport, dell’impegno, dello spirito di squadra e dello stare insieme. Le otto tappe di quest’anno porteranno nelle spiagge italiane di sette regioni competizione, spettacolo e tanto divertimento”.

Le parole del nuovo responsabile eventi di AIBVC, Marco Negri:”sono molto contento e onorato di aver ricevuto questo incarico e di poter organizzare la decima edizione del Tour, questo significa che la collaborazione tra noi e BPER Banca è consolidata negli anni. La mia intenzione è quella di portare avanti un progetto solido che si è ritagliato il proprio spazio nei grandi eventi del beach volley italiano, portando grande entusiasmo e qualche novità per rendere il circuito di grande interesse. Tra queste un nuovo tabellone, interamente studiato per rendere meritocratico il percorso degli atleti, i supervisori che controlleranno le partite e interverranno prontamente, eventi collaterali all’interno del tour per creare appeal e allargare il bacino d’interesse”.

LE TAPPE

Ben sette saranno gli appuntamenti in calendario oltre alle finali. Si inizierà nell’ultimo fine settimana di maggio, mentre le finali saranno in programma a settembre. Diverse saranno le location storiche, ma anche tante altre nuove. Il circus è pronto a partire da Rosolina, una nuova realtà in provincia di Rovigo. Nel mese di giugno si andrà in una delle spiagge storiche italiane come la Beach Arena di Cesenatico. Sarà poi la volta fine giugno di scendere più a sud e andare nel basso Lazio, esattamente a Terracina, terra di molti eventi e sport da spiaggia. La prima settimana di luglio ecco la Puglia con San Cataldo, meta irrinunciabile per tutti i beacher. Sempre a luglio si tornerà in Toscana con Viareggio. Dopo qualche settimana di stop di nuovo in Abruzzo con Roseto per il quarto anno consecutivo al Lido Mediterraneo, meta di tante battaglie sottorete e di grande spettacolo. A fine agosto si tornerà in Romagna, in uno degli arenili fulcro di questo sport come Cervia (Bagno Delfino). L’ultimo appuntamento sarà in Campania, a Eboli, per le finali.

NUMERI

Avremo dei numeri di grande interesse: 8 tappe, oltre 1500 partite da disputare, 1000 atleti in campo tra settore maschile e femminile, oltre 100mila spettatori, oltre 1.250.000 persone raggiungibili con i social e le dirette streaming, oltre 2,5mila km da percorrere lungo l’Italia.