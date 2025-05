L’impatto ambientale secondo Innova

A portare una testimonianza sul percorso Cer (Comunità Energetiche Rinnovabili) intrapreso dagli enti locali insieme al Gruppo Innova sono stati due sindaci: Eugenio Battistini di Gambettola e Matteo Gozzoli di Cesenatico. “Sono qui per ringraziarvi e portare un contributo in riferimento al percorso che, come Comune, abbiamo intrapreso insieme al Gruppo Innova verso una transizione energetica – ha detto Matteo Gozzoli di Cesenatico – Serve professionalità ed esperienza per affrontare argomenti come questi, regolati da una normativa ancora da definire. Avere sul nostro territorio una realtà come il Gruppo Innova, che si occupa con serietà e professionalità di energia ed ambiente in tutte le sue forme, è un grande supporto per le famiglie, per le imprese e per le amministrazioni, come la nostra […]”.