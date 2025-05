Riapre il sottopasso sulla via Cervese

Entro il tardo pomeriggio di domani, venerdì 30 maggio, il sottopasso autostradale di Villa Chiaviche, all’intersezione con via Calcinaro e via San Giorgio, verrà riaperto al traffico. Stanno quindi terminando i lavori Hera di posa delle nuove tubazioni gas e acqua, mentre eventuali interventi di rispristino e smantellamento del cantiere saranno eseguiti senza interferire con la viabilità.

Il cantiere complessivo è finalizzato all’ottimizzazione delle reti gas e acqua cittadine. In particolare, sono state posate realizzate tre nuove condotte per una lunghezza complessiva di 300 metri: due condotte gas in acciaio da 150 mm e una condotta per acquedotto in PVC da 200 mm, posate all’interno di tubi di protezione per aumentarne la resilienza.