Scritte no vax sui muri del cimitero comunale

Questa mattina (giovedì 29 maggio) sui muri del cimitero comunale di Cesenatico, in viale Mazzini, sono comparse alcune scritte dal contenuto chiaramente no-vax. In vernice rossa, con tono provocatorio, si leggono frasi come “Mortalità è esplosa per vaccinazione dolosa” e “#StopLeggeLorenzin”, accompagnate da simboli riconducibili al movimento contro i vaccini obbligatori.

Nei gruppi Telegram dei cosidetti “guerrieri” si nota come sono state prese di mira, in particolare nel nord Italia, le sedi del Decatlon e dei sindacati.