Scuole, la media Arfelli trasloca alla Saffi

«Stiamo portando avanti un lavoro strutturale e ampio su tutti gli edifici scolastici del nostro territorio. Siamo intervenuti sulla scuola di Sala, poi sulla “Saffi” per il miglioramento e l’efficientamento sismico e recentemente abbiamo inaugurato il nuovo Polo di viale Torino. Nel bilancio di previsione abbiamo inoltre già inserito gli interventi sulla scuola elementare Caboto e sulla scuola elementare di Villalta oltre alla realizzazione del nuovo asilo nido in via Leone. Adesso siamo pronti a intervenire sulla scuola Arfelli e il finanziamento del PNRR ci impone tempistiche molto stringenti, per questo abbiamo ritenuto – di concerto con la direzione scolastica – di trasferire gli alunni in via Saffi dove troveranno un ambiente perfetto per la didattica e saranno tutti insieme», le parole del sindaco Matteo Gozzoli.

«Ringrazio la direzione scolastica per la collaborazione, ci rendiamo conto di chiedere un sacrificio sia al personale scolastico che a tutte le famiglie ma stiamo lavorando per rendere il patrimonio scolastico più sicuro ed efficiente. Di concerto con lavori pubblici e ufficio scuola, si è scelto di operare contemporaneamente in tutto l’edificio al fine di tutelare la sicurezza di alunni e personale scolastico e per questo si è optato per il trasferimento in via Saffi in modo da rendere più funzionale la quotidianità scolastica, mentre i moduli prefabbricati potranno essere utilizzati per ospitare segreteria della direzione e attività didattiche complementari», il commento dell’assessore Emanuela Pedulli.