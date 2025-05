 #Voilàcesenatico, il concorso

Il concorso prevede un podio: una premiazione ufficiale per i primi ventidue classificati e la trasformazione del disegno considerato più bello in una cartolina da distribuire ai turisti.

Il concorso ha visto al lavoro una giuria variegata, composta anche da testimoni eccezionali capaci di tenere alto il nome di Cesenatico in tutto il mondo: l’ex allenatore del Milan Alberto Zaccheroni, il cantante Mirko Casadei, l’artista cesenaticense conosciuto a livello nazionale, Simone Tribuiani, Tania Gianesi, rappresentante del Comune e Silvia Tognacci, dirigente della scuola Arfelli. Al concorso hanno preso parte 11 terze medie, per un totale di circa 230 studenti suddivisi tra la sede di via Sozzi e quella di via Cremona.

I premiati

Il primo premio è andato a Diletta Alessandrini di 3 D, con un’immagine che si rifà allo stile liberty, di inizio secolo, una sirena che si appoggia al grattacielo sprigionando un senso di serenità e rilassatezza. La stessa serenità e rilassatezza che vivono i turisti che arrivano a Cesenatico. La rappresentazione è Ideale per essere stampata a cartolina.

Il secondo premio è andato a Riccardo Bussi di 3 H perché è riuscito, nel modo più completo e originale, a rappresentare le varie icone di Cesenatico, sia quelle storiche che quelle future: dal Palio della Cuccagna a Garibaldi, dal turista che viene proiettato come un extraterrestre al porto canale leonardesco.

Il terzo premio è andato ad Alessandro Fusco della 3 A perché è riuscito a creare un’immagine di grande impatto ispirata all’onda di Hokusai.

Anche se fuori podio, la giuria ha voluto attribuire una menzione speciale al disegno di Elia Altini di 3 C per aver disegnato un bellissimo Pantani in fuga con il grattacielo sulle spalle: onori e oneri al ciclista più amato di tutti i tempi che ha fatto conoscere Cesenatico al mondo intero.

La premiazione avverrà il giorno 31 maggio alle ore 10.45 presso l’aula magna dell’istituto. Sarà presente la giuria, tutti gli studenti e il Sindaco Matteo Gozzoli.