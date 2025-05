Cinema Rex, una stagione di successo

Il Cinema Rex si è confermata in questi mesi come una realtà culturale e di intrattenimento molto apprezzata e amata dalla città.

Il progetto curato da Sputnik Cinematografica APS, nella sala cinematografica allestita al Palazzo del Turismo nel cuore di Cesenatico, ha registrato un grande successo di pubblico con oltre 3000 presenze.

L’affluenza è stata registrate da ottobre ad aprile e allo stesso tempo si è lavorato a stretto contatto con il tessuto scolastico e sociale realizzando numerosi progetti insieme alle scuole del territorio, alle associazioni e alle istituzioni.

Il mese più “popolato” è stato gennaio con quasi 800 ingressi in sala e la seconda parte dell’anno è stata caratterizzata dal grande successo di Diamanti il film di Ozpetek che ha fatto registrare sold-out praticamente in ogni proiezione.

Il Cinema Rex ha intensificato inoltre la collaborazione con le scuole del territorio per i matinée al cinema dedicati a tematiche didattiche e sociali come bullismo e la violenza sulle donne. È stata intensa la collaborazione con l’Assessorato Pari Opportunità, il Centro Donna Cesenatico e Confartigianato Donne Impresa Cesena. Il cinema ha anche aderito alla rassegna “Riusciranno i nostri eroi. I nuovi autori del cinema italiano incontrano il pubblico”, dedicata al cinema italiano d’autore riservata alle sale Fice della regione, e riconosciuta dal progetto Cinema di Qualità promosso da Agis Emilia-Romagna. In questa occasione è stato ospitato il regista Francesco Costabile autore e regista del film “Familia” che tratta il tema della violenza domestica. Le scuole primarie, le scuole secondarie di I° grado e le scuole d’infanzia di Cesenatico hanno aderito al progetto “CIPS – Cinema e Immagini per la scuola”, piano nazionale di educazione all’immagine per le scuole promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. In sinergia con l’Ufficio Cultura di Cesenatico, in occasione della Giornata della Memoria, è stata organizzata la serata al Teatro Comunale con la proiezione del film “Jo-Jo Rabbit” ad ingresso gratuito.