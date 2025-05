Tana libera tutti torna con uno show esilarante

La compagnia teatrale “tana liberi tutti” si è costituita nel maggio 2008 con il primo spettacolo “al paese dei balocchi” portato in scena al Teatro Comunale di Cesenatico e fino al 2019 si è esibita nei maggiori teatri e piazze del territorio, producendo una ventina rappresentazioni teatrali ed un centinaio di appuntamenti a teatro, tre pubblicazioni, una mostra fotografica ed è al lavoro per ultimare il primo docufilm sul progetto con la partecipazione straordinaria di Carolina Casadei e prodotto da Lotus Music Production. Festeggiando i primi dieci anni di attività con due date insieme all’orchestra di Mirko Casadei al Teatro Verdi di Cesena ed al Teatro Comunale di Cesenatico, con lo spettacolo #secondiachi

La storia si svolge la vigilia di Natale all’interno del circolo ricreativo per anziani “Manca Poco”. Come da tradizione, è tutto pronto per la grande tombolata. I partecipanti sono una colorata e variegata schiera di personaggi: il Gaberiano, l’influencer, la neopatentata, l’esperto di smorfia napoletana e molti altri, tutti capitanati dalla direttrice del circolo.

L’atmosfera festosa viene però stravolta da un imprevisto: Georgiana, una badante dell’Est appena iscritta al circolo, prepara e distribuisce involontariamente una tisana speciale con foglie provenienti dal suo ultimo viaggio in Giamaica… Da qui, una serie di situazioni comiche e surreali prenderanno vita, trasformando la serata in un vortice di equivoci e risate.

Sul palco salirà la Geriatric Band composta da Alessia Boni, Francesca Campana, Giorgia Scarpellini e Mila Neri che oltre ad esibirsi accompagneranno i ragazzi nel “manca poco Talent Show”, Marco Giorgi tornato da poco dalla Germania dove si è esibito in uno spettacolo dedicato a Tonino Guerra e la Special Guest della serata Lola Star, insieme al suo corpo di ballo composto da Asia Sibilla e Asia Rubino. per le riprese e le foto un grazie speciale a Lotus Music Production ed ad Andrea Parolo.

Eric Benedetti presidente ed autore di “siamo tutti matti”: “Negli ultimi anni durante la stesura della sceneggiatura nonché produzione della rappresentazioni ho sempre cercato di realizzare il tutto insieme ad altre realtà artistiche di ogni tipo, non solo con l’obiettivo di allargare i nostri orizzonti, fare nuove conoscere ma soprattutto scambiarci esperienze arricchendo il prodotto finale, ma anche perché indipendentemente dalla nostra condizione psico-fisica, orientamento ecc “siamo tutti diversi” ma prima delle diversità ci sono le persone, e il nostro obiettivo è quello di valorizzarle e di trasformare le diversità di ognuno unicità, senza puntare il dito o rimarcare la diversità di ognuno, ma dimostrando che l’unione fa la forza stando insieme e divertendosi. Proprio per rimarcare questo concetto con per tutte e due le serate ci sarà la Drag Queen Lola Star”

Special guest della serata è il trasformista siciliano Francesco Gibilaro in arte Lola Star, protagonista di un’estate ricca di eventi lungo tutta la riviera, oltre ad essere la “resident drag queen” del Rimini Village, villaggio diffuso in oltre 40 strutture tra hotel e spiagge della riviera riminese, commenta così la sua partecipazione: “Sono davvero lieto di poter portare avanti assieme ai costumi di Lola Star il messaggio più importante che mira alla maggiore conoscenza, al rispetto e all’inclusione di ogni diversità, ringrazio l’Associazione Telemaco odv dando la possibilità a Lola Star di esibirsi su un palcoscenico, offrendo e sdoganando allo stesso tempo un’arte che attraverso il colore e l’ironia di dare voce ai tanti, che in altri modi, non potrebbero averla.”

La compagnia “tana liberi tutti” è in memoria di Michela Gentili ed Ilaria Rossini.

Informazioni: Biglietti € 15,00 – Ridotto (bambini fino a 10 anni e disabili) € 10,00 Cell: 333 3743556 – 338 2475583 Il 30 e 31 maggio biglietteria aperta dalle ore 18.00