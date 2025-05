Il sindaco Gozzoli nel mirino della propaganda No vax

Decine di commenti fotocopia a un articolo sulla nostra pagina facebook riportano un’immagine con il sindaco con la svastica e un fumetto in cui si autoaccuserebbe di voler imporre la dittatura nazi-sanitaria. Ecco il livello a cui sono arrivati. Immagine che non riportiamo perché anche l’indecenza conosce un limite. Non erano già abbastanza caduti in basso con le mura del cimitero scritte in rosso.