Tartaruga in difficoltà salvata a Ponente

La tartaruga si chiama Giulia e al momento è affidata alle cure dell’Ospedale delle tartarughe in quel di Riccione.

Quella mattina per Gigi era iniziata con una visita inaspettata. Un delfino era entrato all’interno degli scogli a poche decine di metri dalla battigia. Un buon auspicio per la stagione di chi vigila sulla spiagge ma anche per la tartaruga che, forse indebolita dalla ferita, potrebbe aver perso la rotta. Non poteva finire in un punto migliore per essere salvata: vicino alla torretta di Gigi.