Visit Romagna, proposto Gozzoli alla vice presidenza

“L’attrattività della Romagna – si è dichiarato in CdA– è il frutto di un lavoro di squadra e di un racconto costante, autentico, capace di parlare a pubblici diversi e di rispondere ai cambiamenti del mercato. L’estate è cominciata, ora continuiamo a camminare insieme. Insieme all’APT Servizi Emilia-Romagna stiamo lavorando per costruire nuovi modelli narrativi che raccontino in chiave positiva il nostro mare, vivo e naturale, coinvolgendo tutte le destinazioni e gli attori del territorio in un racconto autentico e condiviso”.

Numerosi i punti all’ordine del giorno affrontati nel corso della seduta. In particolare, è stata approvata la ripartizione del contributo regionale previsto dal Programma Turistico di Promozione Locale 2025 (L.R. 4/2016), sulla base di criteri condivisi legati alla qualità dei progetti, alla loro coerenza con le linee strategiche di Visit Romagna, al peso turistico dei territori e alla rilevanza degli eventi proposti.

Approvata, infine, la relazione finale del progetto “Promozione integrata del territorio – Marketing territoriale”, realizzato in convenzione con il GAL L’Altra Romagna.