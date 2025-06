Il progetto Myosotis celebra 19 anni di attenzione ai bambini

Come il delicato fiore blu che gli dà il nome, il Progetto Myosotis non dimentica i suoi piccoli protagonisti. Per il diciannovesimo anno consecutivo, il Primo Circolo di Cesenatico ha portato avanti questa iniziativa di promozione del benessere e prevenzione del disagio, un percorso educativo che ha accompagnato generazioni di studenti nella scoperta di sé e delle proprie emozioni.

Quest’anno il progetto ha preso il titolo evocativo di “Azione ed emozione” e per il terzo anno consecutivo ha scelto il teatro come strumento privilegiato per guidare i bambini alla scoperta del proprio mondo interiore.

Le classi quinte delle scuole primarie del Circolo sono state coinvolte in un emozionante percorso laboratoriale guidato da Giuseppe Viroli, attore e autore teatrale, fondatore del “Teatro Distracci” di Cesena. La sua esperienza nel campo dell’educazione teatrale ha rappresentato una garanzia per rispondere alle diverse esigenze dei gruppi classe. I laboratori, avviati nel mese di marzo in aule appositamente strutturate, si sono articolati in sei incontri per un totale di dieci ore di intervento per classe.

L’obiettivo è stato ambizioso quanto prezioso: portare i bambini alla scoperta e alla sperimentazione delle proprie emozioni attraverso tre canali espressivi fondamentali: il corpo, la voce e la narrazione.

Il culmine di questo percorso educativo si è concretizzato nelle “dimostrazioni” finali al teatro comunale di Cesenatico. La rassegna si è aperta giovedì 15 maggio con l’intervento del Maggiore Massimiliano Iori e del Tenente Davide Rossitto, Comandante del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Cesenatico. A seguire gli alunni e le alunne delle classi 5ªA e 5ªB della scuola primaria “Ada Negri” hanno portato in scena due esibizioni originali, frutto di un lavoro laboratoriale durato diverse settimane.