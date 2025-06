Start Romagna, nuovi servizi per gli utenti

Chat&Go® consentirà l’acquisto di tutti i titoli di viaggio di corsa semplice validi nei tre bacini in cui Start Romagna opera. Basterà inserire nella rubrica del proprio smartphone il numero dedicato 339 9951248 o inquadrare il QR Code di accesso diretto al servizio, presente presso tutte le fermate, per avviare una chat WhatsApp che con semplici passaggi condurrà all’acquisto del biglietto; il biglietto, o i biglietti (è possibile acquistare il titolo anche per più persone che viaggiano contemporaneamente) vengono rilasciati nella stessa chat e vanno validati a bordo bus.

Chat&Go® si allinea al nuovo sistema di bigliettazione, con il passaggio in corso dai titoli a banda magnetica ai nuovi biglietti con QR code, e prevede la validazione presso il validatore verde, posto a bordo bus attraverso il lettore ottico presente alla base dell’apparato.

La soluzione Chat&Go® è stata sviluppata in collaborazione con OpenMove, società specializzata nei software per la mobilità intelligente, che da oltre dieci anni affianca le aziende di trasporto nel processo di trasformazione digitale per migliorare l’efficienza operativa e l’esperienza dell’utente.

Con Start In Time la rivoluzione digitale arriva alle circa ottomila fermate di Start Romagna. Nei prossimi giorni presso ogni palina, insieme alle tradizionali tabelle che riportano i quadri orario, sarà esposto un QR Code che, quando inquadrato con il proprio smartphone, restituirà informazioni in tempo reale sui prossimi transiti di autobus alla fermata presso la quale il QR code è stato inquadrato e relativi tempi di attesa.

Start In Time rappresenta un grande salto in avanti nel processo di digitalizzazione dei servizi connessi al trasporto pubblico locale, accorcia e semplifica i tempi di dialogo fra gestore del servizio e i clienti, fornendo informazioni in tempo reale. Una opportunità utile ai cittadini e anche ai turisti che nei prossimi mesi estivi potranno usufruire di questa innovativa informazione.