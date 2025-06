Acque pulite sulle coste romagnole, monitoraggio di Arpae

Fuori norma un unico punto nel comune di Ravenna: a Lido di Classe, circa 100 metri a nord della foce del fiume Savio. Per questo tratto di mare è stata emanata dal sindaco un’ordinanza di non balneabilità fino al rientro al di sotto delle soglia prevista, che solitamente avviene in breve tempo. I campionamenti di Arpae saranno ripetuti fino a quando i parametri non risulteranno conformi.