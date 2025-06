Sup al tramonto con il Windsurf Club Cesenatico

Il Windsurf Club Cesenatico organizza l’evento “SUP al tramonto”, un momento non solo di sport, ma di convivialità e spettacolo.

Un’occasione da non perdere sabato 21 giugno con ritrovo ore 20.00 al Windsurf Club Cesenatico in via Magellano. Partendo dal club la direzione in mare sarà o verso il porto canale o verso il canale di Zadina (a seconda delle condizioni meteorologiche), percorrendo lo specchio acqueo di fronte alla battigia, rimanendo comunque sempre all’interno della fascia di balneazione.