“Andar per pianeti”, l’incontro che ha incantato RomagnaBanca

“Andar per pianeti…” la conferenza dell’ingegnere aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, ospite d’eccezione martedì 3 giugno, nella sede di RomagnaBanca Credito Cooperativo, in piazza Giacomo Matteotti a Bellaria.

“Nel sistema solare, la Terra è solo un piccolissimo granello di sabbia. Vale davvero la pena fare le guerre? Dobbiamo usare tutte le nostre peculiarità per mantenere la pace”.

Si è concluso con queste parole l’incontro organizzato per i collaboratori e il Consiglio di Amministrazione dell’istituto, che visto come protagonista una delle menti più brillanti della ricerca spaziale italiana e internazionale, in vacanza proprio in questi giorni a Bellaria e già protagonista di uno dei 12 mesi del calendario 2025 di RomagnaBanca.

“Bellaria è una cittadina bellissima: si mangia benissimo e la gente ti fa sentire a casa, senza soffocarti – ha detto Ercoli Finzi – Anche qui continuo a guardare le stelle: non posso farne a meno. Ci ricordano quanto siamo fragili e quanto sia fondamentale andare d’accordo”.