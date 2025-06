Canile, accordo con Cervia in attesa del proprio

Intanto il comune di Cesenatico per mezzo di un concessionario privato, ha avviato le procedure per la realizzazione di una struttura di ricovero e custodia cani. Nel frattempo si rinnova la collaborazione con il Comune vicino per 16mila euro. Di questi, il 70%, a titolo di rimborso spese da corrispondere al gestore del canile per le attività aggiuntive svolte in relazione all’ospitalità dei cani provenienti da Cesenatico. Il restante 30%, a titolo di concorso alle spese sostenute dal Comune di Cervia per il funzionamento della struttura (es. spese per utenze, manutenzione, assicurazioni ecc.).