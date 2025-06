San Mauro Mare, divampa incendio in un hotel

Tanta paura nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 5 giugno, per un incendio in un hotel del lungomare di San Mauro Mare.

Fortunatamente solo danni alle strutture dell’Hotel Royal, ubicato in via Caterina Vincenzi. Alle ore 17.30 si è sviluppato un incendio nell’area fitness della struttura alberghiera che si trova sul lungomare: le cause sono in corso di accertamento.

Nell’area fitness e relax, che si trova al piano terra, non vi erano persone.

Le fiamme che si sono propagate sono state, in primis, domate dal responsabile dell’hotel e da altri vicini di casa, con gli estintori. All’arrivo dei Vigili del Fuoco , accorsi con 2 autopompe e un furgoncino, hanno completato il lavoro di spegnimento.