La capsula del tempo e i corbezzoli

I due alberelli sono stati piantati dai ragazzi di 3 C che sotto le radici hanno sistemato una scatolina di ferro, una capsula del tempo, con all’interno i loro pensieri verso il futuro.

I genitori hanno aperto le danze. Ora due corbezzoli, pianta simbolo dell’Italia, vegetano all’ingresso dell’Aula Natura di Via Sozzi. In futuro potremo avere un parco pieno di vita e una biblioteca piena di libri, grazie al desiderio di ogni classe terza di lasciare un segno del loro passaggio e un messaggio ben augurale ai loro futuri compagni. Di lasciare il mondo meglio di come lo si è trovato, più verde, più gentile, più scuola.