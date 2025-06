Beach volley, il gran finale del torneo

Si sono giocati vari tornei L1 e L2 in diverse regioni d’Italia sia al maschile, sia al femminile. I tabelloni in questa finalissima saranno composti da 48 coppie per L2 e 32 per L1 nei due gender. Ci sarà dunque il grande pienone. Ma non è tutto perché grande risalto e massima attenzione per le nuove generazioni con le finali nazionali dello Young Tour, la nostra linea verde che avanza. Il tutto è frutto di un percorso annuale, dopo aver superato vari step. Ci saranno campi dedicati alle nuove generazioni che avranno la possibilità di confrontarsi ed esser immersi in una grande manifestazione. Tutta l’organizzazione è curata dal settore eventi AIBVC, da K servizi e Kiklos con la partnership di BPER Banca e Decathlon.