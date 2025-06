“La mia vita al servizio di Cesenatico”

Hai già fatto degli interventi?

«Sì, ho già affrontato diversi interventi. Quando arriva la chiamata è innegabile che ci sia un picco di adrenalina perché non sai mai per cosa ti possano chiamare. Con il passare dei mesi però ho imparato a mantenere la calma, senza agitarmi, aspettando che il Caposquadra ci informi sul tipo di intervento. Solo a quel punto si parte in direzione delle coordinate che ci sono state indicate dalla Sala Operativa. Durante il tragitto, anche in sirena, cerco sempre di mantenere la concentrazione e a pensare, in base alla tipologia di intervento, alle eventuali attrezzature che ci serviranno una volta arrivati sul posto, mi confronto con i colleghi e il caposquadra su cosa dovremo fare ed al compito che mi viene assegnato».

Cosa provi, che emozioni senti quando sei in distaccamento in attesa che il “telefono” squilli?

«Se mi fosse stata fatta questa domanda mesi fa, la mia risposta sarebbe stata del tutto negativa e diversa da come risponderei oggi. Inizialmente vivevo le giornate in distaccamento con un po’ di ansia perché non avevo idea se e quando sarebbe arrivata una chiamata. Inoltre, avevo molta meno confidenza con le attrezzature e meno esperienza. Oggi invece la vivo in maniera totalmente diversa: sono semplicemente serena e tranquilla vivo a pieno la vita del distaccamento impiegando il mio tempo addestrandomi e svolgendo i lavori di caserma insieme ai miei colleghi, a fine turno, se c’è stato qualche intervento, sono grata di essere stata utile a qualcuno, altrimenti in caso contrario sono comunque grata perché almeno nessuno ha avuto bisogno del nostro aiuto, il ché è certamente qualcosa di positivo».