Poste Italiane, il webinar di Educazione Digitale

In arrivo l’11 giugno in Emilia-Romagna, l’appuntamento con il webinar di Educazione Digitale: l’iniziativa gratuita di Poste Italiane dedicata a tutti i cittadini.

L’appuntamento ha come obiettivo quello di promuovere la conoscenza degli strumenti tecnologici e di poter cogliere al meglio le opportunità offerte dalle innovazioni sia in ambito personale che lavorativo.

Durante la sessione della durata di circa un’ora si parlerà di come le tecnologie aiutino a orientarsi tra le informazioni in rete e a riconoscere deepfake e disinformazione, oltre a vedere come gli algoritmi condizionino i risultati dei motori di ricerca, il ruolo che possono avere i bias e l’importanza delle fonti.

Una parte del webinar verrà poi dedicato al grande tema dell’intelligenza artificiale, tecnologia che si sviluppa a velocità esponenziale e che sta trasformando ogni aspetto della società, dalla vita quotidiana al mondo del lavoro.

Uno spazio sarà dedicato anche ai più giovani: alla loro vita on line, al ruolo degli adulti nel supportali per acquisire la necessaria consapevolezza nell’uso degli strumenti e crescere come cittadini digitali.