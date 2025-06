Sport Valley, investimenti e riqualificazioni dalla Regione

La Regione continua il proprio impegno per piscine, palazzetti, campi da calcio, spazi attrezzati all’aperto più sicuri e funzionali.

La Regione, infatti, investe oltre 20 milioni di euro per 49 progetti di riqualificazione e ampliamento degli impianti sportivi in Emilia-Romagna.

Nella scorsa seduta il via libera al nuovo programma della Giunta regionale che, su proposta dell’assessora al Turismo e sport, Roberta Frisoni, ha approvato la graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento.

“La Regione Emilia-Romagna continua ad investire sullo sport al fianco degli enti locali per migliorare l’impiantistica sportiva. Sappiamo che lo sport permette di acquisire corretti stili di vita, è fonte di benessere ed è anche un’occasione straordinaria di incontro e condivisione tra le persone, a tutte le età- dichiara Frisoni-. Questo bando, che si aggiunge all’altra linea di finanziamento con cui la Regione ha già messo a disposizione 3,5 milioni di euro per impianti sportivi oggetto di forme di partenariato pubblico-privato, rappresenta la prosecuzione di un impegno forte da parte della Regione per sostenere lo sport di base in tutte le sue declinazioni”.

Le risorse a disposizione – per l’esattezza 20 milioni e 500 mila euro – permetteranno di sostenere, con contributi fino ad un massimo di 500mila euro progetti in tutte le province, movimentando su tutto il territorio emiliano-romagnolo investimenti che sfiorano i 40 milioni di euro.