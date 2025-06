La festa della rinascita: la storia di Andrea

Da quel momento la vita di Andrea, non è stata più la stessa: “Ho lasciato la vecchia vita, il vecchio lavoro, i ritmi frenetici, lo stress… Sono cambiate le priorità – spiega consapevole Scarpellini – Ho così iniziato a lavorare al mare, anche come terapia, al bagno Clipper: mi ha aiutato a rimettermi in piedi”.

E così… l’idea della festa: recuperare quel compleanno non festeggiato, celebrare la rinascita, ognuno la propria: “Sto conoscendo diverse persone che per via di un evento traumatico, ma non solo, stanno rassegnando proprio nell’ultimo periodo le dimissioni da un lavoro troppo stressante… Che sente la necessità di scalare le marce”.

“Sono uscito dall’ospedale con: una vita, un cuore e un portafogli nuovi. Tanti messaggi tutti insieme”, conclude ironico Andrea.

…ed i segnali, una volta ricevuti, sono stati anche accolti per dare una svolta alla propria vita prendendosi cura, in primis, di sè…