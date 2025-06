La Romagna a Giugno: un calendario di attività

Sagre, tradizioni ed enogastronomia

Prosegue a Cervia, fino al 14 giugno, il Festival della Romagna: un evento che valorizza questo terra in tutte le sue forme culturali, artistiche, musicali dando spazio ai romagnoli del ventunesimo secolo. Una sorta di “vetrina della Romagna” con musica, serate danzanti, laboratori, artigianato, corsi di ballo, expo della capacità creativa ed artistica della Romagna.

Il cuore della Romagna batte forte anche nei suoi sapori. Forlimpopoli dal 28 giugno al 6 luglio torna ad essere la capitale del “mangiar bene” con la XXIX edizione della Festa Artusiana, un omaggio a Pellegrino Artusi e alla cucina domestica italiana, tra ricette, spettacoli e incontri.

A Maiolo, il 28 e 29 giugno, la Festa del Pane fa rivivere forni antichi e tradizioni contadine: un tuffo nei profumi di un tempo.

Dal 26 al 29 giugno Bagnara di Romagna ospita il Popoli Pop Cult Festival, festa multiculturale con cibo, musica e danze dal mondo, mentre a Santarcangelo di Romagna il 27 e 28 giugno si celebra “La Festa de’ Borg”, tra fisarmoniche, vino, piadina e costumi contadini.

Sempre in quei giorni, a Novafeltria si accende la magica Notte dei Cento Catini, rito antico per celebrare il solstizio d’estate con fiori, erbe, streghe e tradizione.

E tra folklore e mistero, impossibile non citare La Notte delle Streghe di San Giovanni in Marignano (19-23 giugno), che trasforma il borgo in un regno di magia, mercatini, incantesimi e artisti di strada.

Infine, il 28 giugno a Comacchio, la versione estiva del Carnevale sull’Acqua regalerà una suggestiva sfilata notturna tra i canali, con barche allegoriche e maschere che fluttuano al chiarore delle luci.

E infine…. la Notte Celeste (27,28, 29 giugno)

In Emilia-Romagna ci sono notti speciali, che sembrano durare più delle altre. Una di queste è la Notte Celeste, la festa dedicata al benessere e alla salute che ha per protagonista il mondo delle terme e delle acque termali. Ogni estate, quando le giornate si allungano e l’aria della sera si fa più tiepida, le porte degli stabilimenti termali della regione si aprono a visitatori e turisti, regalando esperienze di relax fino a tarda notte.

L’Emilia-Romagna è tra le regioni italiane con il maggior numero di centri termali. Non è un caso, quindi, che questa festa nasca proprio qui: una celebrazione del wellness in tutte le sue forme, che coinvolge anche i territori circostanti con concerti, mercatini, escursioni, spettacoli e degustazioni.

Dalle Thermae Oasis di Comacchio, immerse nel Parco del Delta del Po, alle Terme di Riolo, fino a Cervia e Punta Marina, dove le terme incontrano il mare. Nella provincia di Forlì-Cesena, suggestive sono le esperienze offerte a Bagno di Romagna, nel cuore delle Foreste Casentinesi che nei giorni della Notte celeste offre musica ed eventi con Le Vibrazioni e a Castrocaro Terme, con trattamenti che uniscono benessere e vinoterapia. Non mancano i centri di termali nella Riviera di Rimini come Riminiterme e Riccione Terme, simboli di un turismo che sa coniugare mare, salute e piacere.

Trattamenti speciali, percorsi benessere, pacchetti celesti e appuntamenti dedicati a tutte le età accompagneranno queste tre serate all’insegna del relax, con la possibilità di immergersi in piscine termali sotto le stelle o di degustare piatti e cocktail ispirati al colore dell’acqua. La Notte Celeste è un invito a prendersi cura di sé, da soli o in compagnia, per rigenerarsi in un’atmosfera magica.

Per info https://www.visitromagna.it