Giro d’Italia under 23, la Cri Cesenatico c’è

Una delegazione operativa della Croce Rossa di Cesenatico è partita in mattinata in direzione Rho. Le divise rosse con l’emblema della Cri e l’esperienza di chi le indossa saranno impiegate in occasione del Giro d’Italia under 23. Presenti 3 ambulanze più una di supporto, tutte “targate” comitato Cri Cesenatico.