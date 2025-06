Talenti dell’animazione, il premio

Un evento nazionale per i professionisti del settore, e giudicato da altrettanti nomi di tutto rispetto per il settore: Agnès Bizzaro (direttrice e consulente contenuti presso Cartoon Springboard, Madrid), Carla Vulpiani (direttrice dei contenuti d’animazione al Mia di Roma), Claudia Sasso (responsabile Armonizzazione Offerta e Valorizzazione Prodotti presso Rai).

“Ci siamo presentati con il progetto “Necroville”, una serie action-comedy rivolta a bambini dai 7 ai 9 anni ambientata nella metropoli delle creature non-morte. Ogni abitante ha il suo posto all’interno della metropoli e quello degli zombie è ai margini della società. Un giorno, tuttavia, tre amici zombie decidono che vogliono cambiare le cose per diventare i non-morti più popolari della città, come avevano visto fare dagli uomini in televisione – prosegue Matteuzzi – Il messaggio e anche l’idea che abbiamo avuto sin da subito, era quello di mettere in risalto che non importa chi sei e da dove vieni, quanto le persone delle quali ti circondi e l’essere te stesso, e non agire per imitazione”.