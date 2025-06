Regolamento sui dehors, le polemiche degli operatori

Fatta la premessa, il regolamento – come dicevamo – è diventato effettivo dal 1 giugno 2025 e i titolari degli esercizi pubblici si sono dovuti adeguare a una tabella colori ben precisa, che va dall’ecru al crema, passando per il tortora fino a tre tonalità di grigio. Colori prescritti per tavoli, sedie, vari elementi di arredo, ma anche tele e stoffe, fioriere e vasi.

E le polemiche non sono tardate ad arrivare: “Abbiamo dovuto riacquistare tutto l’arredamento per l’esterno” e ancora “Una gamma di colori neutri che non caratterizza il locale”, “Avevamo proposto il color ruggine, lo stesso degli arredi e delle panchine comunali, ma nulla, non è nella nostra tabella colori”… Insomma adeguarsi non è facile e tanto meno investire su arredi “impersonali e tutti uguali”.