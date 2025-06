Ribalta Marea, tutti a lezione di fisica con Schettini

Giovedì 19 giugno ore 21 inaugura la stagione di Ribalta Marea, al Teatro all’Aperto di Cesenatico. Salirà sul palco Vincenzo Schettini, il Prof. che tutti avrebbero voluto avere.

Porterà quel ricettacolo di curiosità che mostra come le leggi della fisica si mettano in pratica ogni giorno, nella prima data romagnola per l’estate 2025. “La fisica che ci piace – la fisica dell’estate”, sarà una lezione coinvolgente, accessibile e fresca dove non mancheranno spunti di riflessione; sarà inoltre l’occasione per vedere dal vivo e da vicino una delle icone social degli ultimi anni. Insegnante, musicista, youtuber e tiktoker, vero e proprio “one man show” è seguito da milioni di followers di ogni età.

Prevendite su vivaticket disponibili fino alla mezzanotte precedente lo spettacolo e fino a esaurimento posti. Il giorno dell’evento sarà aperta la biglietteria del teatro all’aperto. Biglietti 20 euro+prevendita in platea; 15 euro+prevendita in tribuna non numerata.

Al momento sono disponibili gli ultimi posti in platea.

Si raccomanda di seguire i social del teatro (facebook, instagram, canale telegram) per conoscere gli aggiornamenti degli eventi.

L’evento è uno spettacolo scelto dal Comune di Cesenatico per Ribalta Marea; mediapartner RadioStudioDelta.

Per maggiori informazioni:

Ufficio Cultura e Teatro, via Armellini 18 a Cesenatico. Tel. 0547 79274. Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì (escluso festivi) – teatrocomunalecesenatico.it – cultura@comune.cesenatico.fc.it