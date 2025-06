Chiude la Piadineria dalla Titti: “Adesso assaporiamo la libertà”

Dopo 39 anni di attività no stop dietro al bancone del bar e alle piastre per cucinare piadina e crescioni, Marco e Titti hanno venduto la “Piadineria dalla Titti”, in viale Mazzini. Un locale che tutti a Cesenatico conoscevano e che cambierà il suo volto.

Dal 10 giugno scorso, e in pochi giorni, la vita di Marco e Titti ha chiuso un capitolo: “Dispiace lasciare il nostro lavoro e i nostri clienti ai quali non a tutti siamo riusciti a comunicare questo cambiamento – spiega Marco Briganti – E’ stata una decisione che pensavamo da anni, ma è successo tutto all’improvviso. Dall’altra parte adesso iniziamo ad assaporare la libertà di andare a fare una passeggiata al mare o a prenderci un caffè il venerdì mattina. E di certo la cosa più bella è non vedere la Titti dietro alle piastre quest’estate”.

Così dopo 26 anni di Piadineria dalla Titti e 13 anni di Mapets, altro locale in via Saffi, è arrivato anche il tempo dei ricordi: “Quando venivano i clienti e ci dicevamo: ‘qua è come essere a casa’ era una grande gratificazione, il più bel complimento che ci potessero fare – ricorda Marco – Adesso si ricomincia, non è facile abbandonare le vecchie abitudini, ad esempio mi sveglio ancora alle 5 della mattina, ma adesso è arrivato il tempo per noi. Ad esempio ho iniziato a dedicarmi alle mie passioni, ho ricominciato a leggere e a praticare il kendo tradizionale”.