Scuole, acceleratore sull’educazione digitale

Per ciascuna classe quinta della scuola primaria sono stati avviati percorsi formativi per lo sviluppo e/o potenziamento delle competenze di lingua inglese condotti da esperti madrelingua.

Invece, gli alunni delle classi quarte della scuola primaria sono stati coinvolti in attività laboratoriali curate da una formatrice scientifica specialista in genetica applicata volte a promuovere nuovi spazi educativi, conoscenze e competenze tecnico-scientifiche-matematiche e digitali.

Il potenziamento delle competenze Stem, ha riguardato anche gli alunni e le alunne di cinque anni, iscritti alla scuola dell’infanzia. Essi, attraverso i laboratori di coding sviluppano il pensiero computazionale e le capacità di problem solving. I più piccoli imparano a ragionare in modo creativo, ma allo stesso tempo logico, stimolando curiosità e connessioni, grazie a giochi ed esperienze didattiche piacevoli e divertenti.

La formazione non ha riguardato solo le giovani generazioni ma anche le insegnanti che hanno frequentato i percorsi formativi di: “lingua e metodologia CLIL”, “Digital Storytelling”, “Modelling 3D”. Altri hanno costituito una “Comunità di pratiche per l’apprendimento” con l’intento di fornire spunti, strumenti e strategie per accompagnare il personale scolastico verso la transizione digitale valorizzando le competenze presenti nella promozione pratiche educative sostenibili e strutturate.

La dirigente Lucia Santarsiero dichiara: “percorsi attivati – grazie ai fondi PNRR- rappresentano una preziosa opportunità per il nostro Istituto il quale lavora per garantire un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva così’ come tracciato dall’obiettivo 4 – Agenda 2030 in un’ottica di miglioramento reale dei processi di insegnamento – apprendimento e con lo scopo di promuovere la formazione di cittadini attivi e consapevoli”.

Conclusi tutti i percorsi PNRR un’altra sfida attende il Primo circolo didattico di Cesenatico che con il finanziamento del Fondo di coesione, in questi giorni ha attivato ulteriori percorsi formativi promossi dal MIM e rientranti nel programma “Agenda nord”.