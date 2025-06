“Ti piacciono i rifiuti abbandonati?”

Ispirato alla teoria delle “finestre rotte”, secondo cui i segni visibili di degrado e disordine incoraggiano ulteriori atti e comportamenti antisociali, e quindi controllare gli ambienti urbani reprimendo atti vandalici contribuisce a creare un clima di ordine e legalità, il “Broken Window” cerca di promuovere una cultura del rispetto e della responsabilità ambientale.

Broken Window, la campagna a favore del decoro urbano

Il progetto prevede l’installazione per un mese di due totem trasparenti in Piazza Ciceruacchio e Corso Garibaldi sul porto canale con immagini di rifiuti abbandonati, accompagnati dal messaggio: “Ti piace quello che vedi? I rifiuti abbandonati sono un brutto spettacolo, ma insieme possiamo evitarli. Teniamo pulita la città e l’ambiente ringrazia.”

Questa campagna è pensata per far riflettere i cittadini sul loro impatto ambientale e promuovere comportamenti più responsabili e rispettosi del nostro territorio. “Broken Window” rappresenta un chiaro esempio di come la collaborazione tra enti pubblici e privati possa generare progetti, dimostrando così il loro impegno per un futuro più pulito e sostenibile, dove il rispetto per l’ambiente è una priorità condivisa.

L’installazione dei due totem di “Broken Window” fa parte di un ampio piano di Hera volto a promuovere il decoro urbano e la raccolta differenziata.

A supporto, il 21 giugno, (orario 17 – 22) ci sarà anche un infopoint in Piazza Ciceruacchio a cura di Hera, presidiato dagli operatori della coop.va Atlantide, con focus sul decoro urbano. Il desk informativo è a disposizione dei cittadini anche per incentivare all’utilizzo della App gratuita Il Rifiutologo.