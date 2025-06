Alluvione 2024, 1.000.000 dalla Protezione Civile regionale

I lavori finanziati e ancora da affidare

Nei lavori ancora da affidare una delle prime voci è quella relativa a ulteriori € 200.000 per un ulteriore ripristino degli idrovori delle acque bianche, con sostituzione di pompe e quadri elettrici; alla scuola Arfelli sarà necessario un intervento da € 138.000 per l’ammaloramento della guaina in copertura; € 100.000 saranno impiegati per ulteriori interventi sulla pubblica illuminazione e altri € 100.000 per gli abbattimenti di alberature che, a seguito degli eventi alluvionali, presentano ora elevata propensione al cedimento. Per ovviare al problema dello sprofondamento di alcune lapidi al cimitero capoluogo sarà messo in campo un investimento da € 40.000,00.

«Subito dopo gli eventi alluvionali occorsi a settembre e ottobre 2024 siamo intervenuti sul territorio stanziando € 700.000 con un debito fuori bilancio a far fronte alle esigenze impellenti della comunità. È in arrivo un finanziamento da € 1.000.008 dalla Protezione Civile Regionale che ci permetterà di continuare a investire sulle operazioni necessarie, oltre a un finanziamento di € 290.000,00 arrivato nei mesi scorsi», le parole del sindaco Matteo Gozzoli.