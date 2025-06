COAPI: “Vogliamo dialogare con le istituzioni regionali”

Oggi, mercoledì 18 giugno, il COAPI Regionale Emilia-Romagna ha incontrato il Presidente della II Commissione Politiche Economiche del Consiglio Regionale, Luca Giovanni Quintavalla.

L’incontro, di natura conoscitiva, è durato circa un’ora ed ha rappresentato un’importante occasione per il COAPI Regionale di esporre non solo le problematiche specifiche che affliggono il settore agricolo e della pesca, ma anche per presentare una visione più ampia della crisi. È stato sottolineato come il disagio attuale si estenda a toccare la società, la cultura e il cibo, erodendo la considerazione e il valore intrinseco dell’agricoltura e della pesca, settori non più pienamente riconosciuti come imprese e tutori del territorio.

Per la pesca, erano presenti i pescatori di Cesenatico: Nevio Torresi e Maurizio Cialotti.

Tra le tematiche centrali sollevate dal COAPI Regionale figurano: