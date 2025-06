L’arte della navigazione tradizionale è in mostra

La vela al terzo

La vela latina nei primi secoli dopo Cristo si afferma in tutto il Mediterraneo e oltre, nel Medioevo e in età Moderna equipaggiando barche piccole come i gozzi e grandi come le galee e i leudi; in alto Adriatico, dal XVII secolo, compare la vela al terzo, una variante particolarmente ricca di elementi demoetnoantropologici, come la tintura e i contrassegni delle vele. La vela latina e al terzo – non più usate da decenni sulle barche da lavoro – vivono ancora perché sono praticate da una fitta rete di comunità lungo tutte le coste del Mediterraneo e altrove, che le riconoscono come parte integrante della loro identità culturale. Si tratta di volontari, spesso organizzati in associazioni o circoli velici, spesso supportati da istituzioni pubbliche come musei o municipalità. Oggi queste comunità fanno anche parte di reti nazionali e internazionali, che promuovono scambi e occasioni comuni come raduni e regate, o festival dedicati al patrimonio culturale marittimo.

Non si tratta di una pratica solo maschile, anzi: a dispetto delle antiche dicerie, peraltro spesso infondate, non vi sono restrizioni di genere nella vela tradizionale, dove i ruoli a bordo dipendono esclusivamente dall’impegno ad acquisire le competenze necessarie a navigare, e dove il lavoro di squadra e il rispetto per l’esperienza degli “anziani” rimane essenziale per la sicurezza e una piacevole navigazione. Oltre che inclusiva, la vela latina e al terzo è anche una pratica sostenibile: si svolge con barche tradizionali in legno, usando l’energia del vento, e promuove una conoscenza diretta dell’ambiente marino e della meteorologia, favorendo una maggiore consapevolezza ambientale. Infine – ed è quanto è accaduto a Cesenatico – il recupero delle tradizioni marittime e della identità locale è diventata spesso anche la chiave per la salvaguardia dei centri storici e per ispirare un turismo più innovativo ed esperienziale.